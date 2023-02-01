В Апатитах двое жителей организовали наркопритон в своей квартире

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Апатитах в одной из квартир сотрудники полиции накрыли наркопритон, который организовали безработные 45-летний и 24-летняя местные жители.

Так, с сентября 2021 года по февраль 2022 года они систематически предоставляли свою квартиру наркоманам, соблюдая меры конспирации от правоохранителей.

- Апатитчане устанавливали время посещения квартиры наркозависимыми лицами, предоставляли им предметы, необходимые для употребления наркотиков, снабжали запрещенными веществами, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северян было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ. Свою вину они признали частично.

Апатитский городской суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщине - 1 год и 7 месяцев исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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