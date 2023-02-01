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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:05

В Стурскуге прошла встреча Пограничного управления ФСБ России и Главного оперативного командования Вооруженных сил Норвегии

Стороны обсудили стабильность на российско-норвежской границе
Есения ДОБРОНРАВОВА
Стороны обсудили стабильность на российско-норвежской границе.

Стороны обсудили стабильность на российско-норвежской границе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В норвежском Стурскуге прошла встреча представителей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и Главного оперативного командования Вооруженных сил Королевства Норвегия. Участники обсудили совместную работу на российско-норвежской границе.

- Главы делегаций подтвердили готовность продолжить осуществление оперативного обмена информацией об угрозах пограничной безопасности и о нарушениях правил рыболовства в совместной зоне ответственности, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России.

Напомним: Мурманская таможня подвела итоги работы за минувшие новогодние праздники. Так, через таможенные посты на сухопутном участке границы проследовало 2714 человек, 1062 единицы транспорта, 49 морских судов. Было 13 административных правонарушений.

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