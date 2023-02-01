Под Североморском в жутком ДТП погиб один человек и трое пострадали

Обстоятельства происшествия уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 31 января на 30 километре автоподъезда к Североморску произошло серьезное ДТП с погибшим и пострадавшими. Столкнулись два автомобиля - Hyundai Solaris и Toyota Camry.

- Пассажир Hyundai погиб, водитель и еще один пассажир этой иномарки госпитализированы. Водитель Toyota также доставлен в медучреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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