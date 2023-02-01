Под Североморском в жутком ДТП погиб один человек и трое пострадали

Обстоятельства происшествия уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Вечером 31 января на 30 километре автоподъезда к Североморску произошло серьезное ДТП с погибшим и пострадавшими. Столкнулись два автомобиля - Hyundai Solaris и Toyota Camry.
- Пассажир Hyundai погиб, водитель и еще один пассажир этой иномарки госпитализированы. Водитель Toyota также доставлен в медучреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
Обстоятельства происшествия уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru