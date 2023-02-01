В Мурманске запретили движение по улице Дзержинского и проезду Связи

Администрация Мурманска предупреждает водителей о временных неудобствах.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Администрация Мурманска предупреждает водителей о временных неудобствах.
Так, 1 февраля с 8.00 до 17.00 будет закрыт проезд по улице Дзержинского (от проспекта Ленина до улицы Шмидта). А 3 февраля в этот же временной промежуток - по проезду Связи.
Напомним: в Мурманске с 1 февраля поднимаются цены за проезд в общественном транспорте. Одна поездка будет стоить 40 рублей для тех, у кого нет Единой карты жителя Мурманской области, и 37 рублей для тех, у кого она есть.
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