В Мурманске 35 человек эвакуировали из ресторана из-за загоревшегося масла на вытяжке

Из ресторана эвакуировали 35 человек. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около 21.00 31 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в ресторане Gray Goose Мурманска, который находится в «Аметисте». Из здания эвакуировали 35 человек.

- Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло воспламенение масляных отложений в вытяжке. В настоящее время открытое горение внутри ликвидировано на площади два квадратных метра. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Дым ресторана было видно с улицы.

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