1 февраля в Мурманской области ожидаются снегопады и сильный ветер

Температура воздуха ночью составит -4-9, при прояснениях до -14 градусов, днем -1-6, местами до -11.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В первый день февраля в Мурманской области ожидается снежная и ветреная погода, особенно в северо-западной ее части. В регионе будет царить циклон.
- 1 февраля временами будет идти снег, днем на северо-западе области сильный. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем на северо-западе сильный, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Температура воздуха ночью составит -4-9, при прояснениях до -14 градусов, днем -1-6, местами до -11.
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