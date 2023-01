«Туристки греют копчик у Вечного огня». Жительница Мурманской области обратила внимание на серьезную проблему

В сети кировчанка оставила обращение к властям с призывом исправить этот недочет. Фото: vk.com/nadin_sneg

Жительница Кировска Надежда Сниховская рассказала о неприятных впечатлениях после поездки в Мурманск. Северяне возмутило обращение к мемориальному объекту – Вечному огню у «Алеши».

- Я увидела, как барышни греются возле Вечного огня, подставляя то одну часть тела, то другую, окрикнула их. Когда одна из них по-английски переспросила, к ним ли я обращаюсь, я поняла, что это туристки. Мы пообщались, я объяснила причины, по которым нельзя вести себя таким образом возле Вечного огня, она сказала" oh! we don't know this! " и пообещала больше так не делать, - написала Надежда в «ВКонтакте».

Она обратила внимание, что рядом с мемориалом нет таблички с правилами поведения, а ведь те же гости из других стран могут не знать то, что очевидно для многих россиян. В сети кировчанка оставила обращение к властям с призывом исправить этот недочет.

