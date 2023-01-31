На отеле в центре Мурманска зажжется огромное сердце из окон

В день Святого Валентина, 14 февраля, в центре Мурманска загорится большое сердце. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В день Святого Валентина, 14 февраля, в центре Мурманска загорится большое сердце. Символ любви сложат из святящихся окон в деловом центре «Арктика».

Такая акция проводится уже в восьмой раз, она посвящена работе поисково-спасательных отрядов и благотворительных фондов. Сердце будет гореть один час - с 19.00 до 20.00.

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