На 74-м году жизни не стало первого гендиректора Союза рыбопромышленников Севера

Последние годы Николай Тропин жил в Москве и был похоронен там. Фото: Союз рыбопромышленников Севера

25 января ушел из жизни первый генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Николай Григорьевич Тропин. Ему было 73 года.

Карьерный путь Николая Григорьевича начался с Мурманского тралового флота. Там он работал электрорадионавигатором, начальником радиостанции на промысловых судах. В 1982 году вышел в море первым помощником капитана, затем был избран секретарем парткома тралового флота. Вместе с руководством он организовывал эффективную работу судов на промысле, проводил большую работу по социальному обеспечению работников флота.

Во время перестройки он стал директором Союза рыбопромышленников Севера и руководил им на протяжении 10 лет. Организация была создана для обеспечения нормальной работы рыболовных компаний, созданных на базе бывших государственных предприятий.

- Мы помним его глубоко порядочным и отзывчивым, располагающим к себе человеком, хорошо знающим экономику и промысловое дело. К нему обращались не только по работе, но и с личными проблемами, и он никогда не отказывал в помощи. Последние годы он жил в Москве и похоронен там, - сообщили в Союзе.

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким Николая Тропина.

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