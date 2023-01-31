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НовостиОбщество31 января 2023 14:29

В Мурманской области запустят дополнительные рейсы «Лыжной стрелы»

Количество поездов решили увеличить на февральских праздниках
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области добавили дополнительные рейсы на маршруте «Лыжной стрелы».

В Мурманской области добавили дополнительные рейсы на маршруте «Лыжной стрелы».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области добавили дополнительные рейсы на маршруте «Лыжной стрелы». Как сообщили в минтрансе региона, поезда из Мурманска в Апатиты и обратно будут курсировать чаще на предстоящих февральских праздниках.

Так, 23 февраля поезд отправится из Мурманска в 08:25. 24 февраля отправление из Апатитов в 19:27.

Автобус № 131 «ст. Апатиты -Кировск (ул. Олимпийская)» 23-24 февраля будет отправляться со станции Апатитов в 12:00, а из Кировска - в 17:40.

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