Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 13:12

В маршрут электрички «Лыжная стрела» добавили новую остановку

Состав курсирует от Апатитов до Мурманска и обратно
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Электричка будет ходить до 30 апреля 2023 года. Стоимость билета составляет 291 рубль.

Электричка будет ходить до 30 апреля 2023 года. Стоимость билета составляет 291 рубль.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В маршрут электрички № 6370 «Лыжная стрела», который курсирует от станции Апатиты до Мурманска, с 23 января включена дополнительная остановка - «Б/п 1437». Об этом сообщает минтранс Мурманской области.

Электричка будет ходить до 30 апреля 2023 года. Стоимость билета составляет 291 рубль.

Напомним: из Москвы в Мурманск ходит новый туристический поезд «К северному сиянию». Маршрут будет также пролегать через Петрозаводск и Вологду. Отправиться в круиз по северным городам можно будет с 3 ноября 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru