В маршрут электрички «Лыжная стрела» добавили новую остановку

Электричка будет ходить до 30 апреля 2023 года. Стоимость билета составляет 291 рубль. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В маршрут электрички № 6370 «Лыжная стрела», который курсирует от станции Апатиты до Мурманска, с 23 января включена дополнительная остановка - «Б/п 1437». Об этом сообщает минтранс Мурманской области.

Электричка будет ходить до 30 апреля 2023 года. Стоимость билета составляет 291 рубль.

Напомним: из Москвы в Мурманск ходит новый туристический поезд «К северному сиянию». Маршрут будет также пролегать через Петрозаводск и Вологду. Отправиться в круиз по северным городам можно будет с 3 ноября 2023 года.

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