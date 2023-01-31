Участники «Школы журналистики» при «КП»-Мурманск» посетили редакцию ГТРК «Мурман»

В музее ГТРК "Мурман" собрана старая техника для съемок и монтажа. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Участники «Школы журналистики», которая проходит на базе редакции «Комсомольской правды»-Мурманск» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив посетили ГТРК «Мурман».

Начинающие журналисты увидели, как создаются новости на телевидении и идет прямой эфир. Фото: Дарья ЦЕБРИК

- Мы хотим познакомить начинающих журналистов с разными особенностями работы в информационной среде: это и печатные СМИ, и пресс-службы, и блогерская сфера. Конечно, мы не могли оставить в стороне телевидение, и привели ребят к нашим коллегам, профессионалам своего дела, - отметила редактор «КП»-Мурманск» Мария Пашенкова.

ГТРК "Мурман" - крупнейший телеканал Мурманской области. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Во время экскурсии участники «Школы» посмотрели, как идет прямой эфир, пообщались с коллективом телеканала и директором ГТРК «Мурманск» Эльвирой Сергой, посетили музей при редакции, посмотрев, на какой технике ранее создавалась картинка в телевизоре.

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