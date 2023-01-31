Супруги из Полярных Зорь продали свой автомобиль и перевели мошенникам 9 миллионов рублей

Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Супруги из Полярных Зорь попались на классическую мошенническую схему, оставшись без всех своих сбережений.

Так, женщине позвонил якобы правоохранитель, который сообщил о попытке оформления кредита на ее имя в другом регионе. Аналогичный звонок поступил и ее мужу.

- Собеседники предложили северянам самостоятельно оформить займы в банках, обналичить деньги, а затем перевести их на «безопасные счета». Следуя указаниям злоумышленников, супруги взяли несколько кредитов в банках Полярных Зорь, Кандалакши и Мурманска и перевели около 6,5 миллиона рублей на счета мошенников, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Также аферисты убедили пару продать свой автомобиль, а вырученные деньги перевести на «безопасные счета». В общей сложности северяне лишились почти 9 миллионов рублей. К слову, сотрудники одного из отделений банка предупреждали их о возможном мошенничестве, но те не обратили внимания.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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