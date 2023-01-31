За сутки от коронавируса в Мурманской области умер один человек

Всего с начала пандемии ковид унес жизни 3 405 жителей Заполярья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области за минувшие сутки умер от коронавируса еще один человек. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 3 405 жителей Заполярья.

За сутки было выявлено 15 новых случаев заражения опасной инфекцией. 5 человек госпитализированы, 25 выздоровели. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 146 068 человек.

Напомним: в медучреждениях Мурманской области возобновили профосмотры и диспансеризацию.

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