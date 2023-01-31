Стало известно, сколько будет стоить проезд в маршрутках Мурманска с 1 февраля

В Мурманске с 1 февраля поднимаются цены за проезд в общественном транспорте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с 1 февраля поднимаются цены за проезд в общественном транспорте. Одна поездка будет стоить 40 рублей для тех, у кого нет Единой карты жителя Мурманской области, и 37 рублей для тех, у кого она есть.

А что на счет маршруток? Там скидки действовать не будут, так как они работают по нерегулируемым тарифам.

- Стоимость проезда с 1 февраля составит 40 рублей в маршрутных такси для всех категорий граждан, за исключением маршрута №62, где проезд будет стоить 37 рублей, - рассказали «КП»-Мурманск» в ООО «Першерон».

Напомним: школьникам выдают Единую карту жителя Мурманской области.

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