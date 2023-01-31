В Кировске главбух предприятия присвоила себе 22 миллиона рублей и проиграла их в казино

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировске суд вынес приговор местной жительнице, которая работала главным бухгалтером на предприятии оптовой торговли и присвоила себе 22 миллиона рублей. Женщину признали виновной по части 4 ст. 160 УК РФ.

С октября 2017 года по июль 2021 года северянка, имея свободный доступ к вверенным ей деньгам, перечисляла средства на свой банковский счет. Деньги она тратила на игру в онлайн-казино.

- Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск компании о взыскании денег в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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