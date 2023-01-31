В Печенгском округе ограничили выход судов в Баренцево море

Введен режим повышенной готовности.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Печенгском округе, а именно на территории Печенги и Лиинахамари, ограничили выход маломерных судов в Баренцево море из-за плохой погоды. Введен режим повышенной готовности.
Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, запрет будет действовать с 01.00 1 февраля до 07.00 2 февраля.
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