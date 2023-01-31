В Умбе пожар в деревянном доме тушили больше 10 часов

Дом обгорел на всей площади 300 квадратных метров. Фото: vk.com/murman01

Вечером 30 января в Умбе на улице Беломорской, 26 загорелся деревянный дом. Двухэтажное здание сгорело дотла, на ликвидацию пожара потребовалось более 10 часов. Сообщение о возгорании поступило в МЧС региона в 18.51.

- Пожару присвоен повышенный ранг 1БИС. В 00.15 31 января огнеборцы ликвидировали открытое горение, а в 06.28 дали полную ликвидацию пожара, - сообщили в ведомстве.

Дом обгорел на всей площади 300 квадратных метров, крыша рухнула.

На месте происшествия работали 17 спасателей, было задействовано 6 единиц техники. Причина случившегося устанавливается.

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