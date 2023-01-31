В Мурманске знакомый владельца автомойки решил продать машину клиента за 50 тысяч рублей

Сейчас в отношении северянина возбуждено несколько уголовных дел: за кражу и похищение документов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Мурманска крайне неудачно помыл машину. Он оставил свой Peugeot на автомойке, а после авто исчезло. Оказалось, что взял его сотрудник сервиса, но не чтобы покататься, как это нередко бывает, а чтобы заработать.

- 31 летний ранее несудимый мурманчанин рассказал, что пришел на автомойку к своему знакомому - работнику организации. Когда обслуженный автомобиль поставили на стоянку рядом с сервисом, мурманчанин обнаружил, что дверь авто не заперта и проник внутрь. Злоумышленник взял в салоне ключи от машины, паспорт технического средства и свидетельство о регистрации, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Машину мужчина отогнал к знакомому перекупщику и продал за 50 тысяч рублей. А тот, в свою очередь, сдал авто на запчасти.

Сейчас в отношении северянина возбуждено несколько уголовных дел: за кражу и похищение документов. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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