В Кольском районе произошло лобовое ДТП с двумя пострадавшими

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Утром 31 января в Кольском районе, на 1339 километре автодороги Р-21 «Кола», лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и микроавтобус FIAT Ducato. На месте происшествия работали спасатели.

- В аварии пострадали два человека, госпитализированы, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Спасатели проводили работы по осмотру места ДТП, отключению АКБ, обеспечению безопасности.

Причины происшествия устанавливаются.

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