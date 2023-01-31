Жильцы бывшего общежития в Мурманске чуть не разрушили дом душевыми кабинами

Суд встал на сторону мэрии, теперь жильцы должны прекратить использовать душевые кабины, демонтировать их. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрации Мурманска пришлось судиться с жильцами одного из домов в Ленинском округе, которые своими действиями могли разрушить здание.

Раньше дом был общежитием. После жильцы самовольно установили душевые кабины, из-за чего начались проблемы: залитие несущих конструкций дома, разрушение штукатурного слоя фасада и кирпичной кладки. Но убирать технику северяне не захотели.

Суд встал на сторону мэрии, теперь жильцы должны прекратить использовать душевые кабины, демонтировать их.

- На управляющую компанию возложена обязанность провести на первом этаже работы в помещениях душевых по восстановлению оборудования в соответствии с техническим паспортом дома и выполнить ремонт инженерных систем, замену дверей, а в умывальных помещениях на 2,3,4,5 этажах выполнить восстановление оборудования в соответствии с техническим паспортом дома, - сообщили в Ленинском районном суде Мурманска.

Администрация города за своей счет может выполнить работы, за которые потом заплатят собственники.

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