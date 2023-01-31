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НовостиОбщество31 января 2023 8:59

Жильцы бывшего общежития в Мурманске чуть не разрушили дом душевыми кабинами

Техника была установлена самовольно
Ника СВЕТЛОВА
Суд встал на сторону мэрии, теперь жильцы должны прекратить использовать душевые кабины, демонтировать их.

Суд встал на сторону мэрии, теперь жильцы должны прекратить использовать душевые кабины, демонтировать их.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрации Мурманска пришлось судиться с жильцами одного из домов в Ленинском округе, которые своими действиями могли разрушить здание.

Раньше дом был общежитием. После жильцы самовольно установили душевые кабины, из-за чего начались проблемы: залитие несущих конструкций дома, разрушение штукатурного слоя фасада и кирпичной кладки. Но убирать технику северяне не захотели.

Суд встал на сторону мэрии, теперь жильцы должны прекратить использовать душевые кабины, демонтировать их.

- На управляющую компанию возложена обязанность провести на первом этаже работы в помещениях душевых по восстановлению оборудования в соответствии с техническим паспортом дома и выполнить ремонт инженерных систем, замену дверей, а в умывальных помещениях на 2,3,4,5 этажах выполнить восстановление оборудования в соответствии с техническим паспортом дома, - сообщили в Ленинском районном суде Мурманска.

Администрация города за своей счет может выполнить работы, за которые потом заплатят собственники.

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