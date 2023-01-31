Пенсионер из Полярных Зорь получил условный срок за оскорбление представителя власти в Интернете

66-летний житель Полярных Зорь пытался обжаловать вынесенный ему приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

66-летний житель Полярных Зорь пытался обжаловать вынесенный ему приговор. Мужчину судили по части 2 ст. 128.1 УК РФ и части 1 ст. 318 УК РФ за клевету в Интернете и применение насилия к представителю власти.

Так, в 2021 году северянин, испытывая личные неприязненные отношения к бывшему должностному лицу одного из госорганов, опубликовал в группе «Новости г. Полярные Зори» во «ВКонтакте» ложную информацию, порочащую честь и достоинство последнего.

- Также в феврале 2022 года при задержании пьяный мужчина применил в отношении двух полицейских насилие, не опасное для жизни и здоровья, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Пенсионер не согласился с приговором и пытался обжаловать его, однако безуспешно.

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