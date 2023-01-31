В Мурманске пропала 15-летняя девушка

Девушка ушла из дома по адресу: улица Свердлова, 42/3. Фото: vk.com/murmanspas51
В Мурманске родные и близкие ищут 15-летнюю Веронику Кожуховскую. Девушка ушла из дома (улица Свердлова, 42/3) 30 января и пропала.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные со светлым мелированием на челке.
Была одета в черную куртку, черные джинсы и черные кроссовки с белыми полосками.
Тех, кто может помочь с поисками подростка, просят обратиться в полицию по номерам 02 или 102 либо в ПСО «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.
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