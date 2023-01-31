Губернатор Андрей Чибис провел рабочее совещание с администрацией Североморска

Теперь такие встречи с муниципалитетами будут проходить на регулярной основе. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В ЗАТО Североморск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочее совещание с руководителями местной администрации. На совещании рассматривалась реализация стратегического плана «На Севере – жить» во флотской столице и разбирались проблемные моменты.

Власти задумались о том, как сделать столицу Северного флота еще лучше.

- Нам нужно детально обсудить задачи, которые касаются повышения качества жизни североморцев. Главная цель – внимательно рассмотреть, разобрать и докрутить те вопросы, которые волнуют людей. Они должны видеть динамику и положительные изменения, – отметил губернатор.

Теперь такие встречи с муниципалитетами будут проходить на регулярной основе.

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