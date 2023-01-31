На дороге Апатиты-Кировск произошло ДТП с пострадавшим

Вечером 30 января на седьмом километре дороги Апатиты-Кировск произошло ДТП с пострадавшим.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вечером 30 января на седьмом километре дороги Апатиты-Кировск произошло ДТП с пострадавшим. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 20.10.
- По предварительной информации, водитель Renault не справился с управлением и допустил столкновение с Mazda. Пассажир Renault госпитализирован. Обстоятельства ДТП уточняются, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Напомним: на проезде Ледокольном в Мурманске столкнулись машина и трактор.
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