В Мурманске в столкновении двух машин пострадал человек

В ДТП пострадал один из водителей. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 31 января в Первомайском округе Мурманска столкнулись две машины. Сообщение о ДТП поступило в 7.50.

- На перекрестке проспекта Кольского и улицы Щербакова произошло столкновение Infiniti и «Лада». Водителю «Лада» оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Щербакова.

Напомним: днем 27 января под Шонгуем произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека.

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