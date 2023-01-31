Губернатор Мурманской области проведет встречу с жителями Мончегорска

Андрей Чибис выслушает жителей Мончегорска. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал встречу с жителями Мончегорска.

- Сегодня, 31 января, в 19.00 в городском центре культуры, проспект Металлургов, 30. Приходите и задавайте вопросы, которые вас интересуют, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: 24 января глава региона провел встречу с жителями Североморска.

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