В Мурманске столкнулись легковушка и трактор

Дорогу не поделили легковушка и трактор. Фото: vk.com/murman01

Вечером 30 января в Мурманске произошло ДТП с участием спецтехники. В 17.33 у дома №17 на проезде Ледокольный столкнулись легковушка и трактор.

- Поврежден топливный бак трактора с утечкой дизельного топлива на проезжую часть, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Авария обошлась без пострадавших.

Напомним: на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области столкнулись легковая машина и бензовоз.

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