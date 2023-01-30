В Мурманске пропал 53-летний мужчина на вишневой Daewoo Nexia

Местонахождение мужчины не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске с 29 января ищут 53-летнего Владимира Федосеева. Мужчина уехал из дома (улица Щербакова, 14) на автомобиле Daewoo Nexia темно-вишневого цвета с госномером Е 963 КМ 51. С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые короткие. Был одет в черную куртку с капюшоном, бежевую водолазку, синие джинсы, черные ботинки.

Тех, кто может помочь с поисками Владимира, просят обратиться в полицию по номерам 02 или 102 либо в ПСО «МурманСпас»: 8 911 311 70 20 (круглосуточно).

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