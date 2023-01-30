С 1 февраля проезд в общественном транспорте Мурманска подорожает до 40 рублей

В маршрутках скидки действовать не будут, так как они работают по нерегулируемым тарифам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с 1 февраля 2023 года вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Разовая поездка будет стоить 40 рублей, однако обладатели Единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ) получат скидку и смогут ездить за 37 рублей. Узнать, где выдают карту, можно на сайте karta.51.ru.

- Рост цен на проезд составил 5,7%, что значительно меньше индекса роста потребительских цен в РФ, который составляет 11,9%, - отметил гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Продажа льготных проездных билетов в бумажном виде осталась. Сейчас идет переходный период на новую систему, поэтому менять проездной на ЕКЖ не обязательно. Также продолжает работу «Карта 51», на нее распространяется тариф 37 рублей.

В маршрутках скидки действовать не будут, так как они работают по нерегулируемым тарифам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru