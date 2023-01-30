С 1 февраля проезд в общественном транспорте Мурманска подорожает до 40 рублей

В маршрутках скидки действовать не будут, так как они работают по нерегулируемым тарифам.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске с 1 февраля 2023 года вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Разовая поездка будет стоить 40 рублей, однако обладатели Единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ) получат скидку и смогут ездить за 37 рублей. Узнать, где выдают карту, можно на сайте karta.51.ru.
- Рост цен на проезд составил 5,7%, что значительно меньше индекса роста потребительских цен в РФ, который составляет 11,9%, - отметил гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.
Продажа льготных проездных билетов в бумажном виде осталась. Сейчас идет переходный период на новую систему, поэтому менять проездной на ЕКЖ не обязательно. Также продолжает работу «Карта 51», на нее распространяется тариф 37 рублей.
В маршрутках скидки действовать не будут, так как они работают по нерегулируемым тарифам.
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