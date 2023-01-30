В Ковдорском районе отремонтируют Дворец культуры и тепловые сети

В 2023-2024 годах за счет средств субсидии правительства Мурманской области в Ковдорском районе обновят пару объектов. Фото: minstroy.gov-murman.ru

В 2023-2024 годах за счет средств субсидии правительства Мурманской области в Ковдорском районе обновят пару объектов. Об этом сообщили в минстрое региона.

В частности, планируется провести капитальный ремонт здания городского Дворца культуры в Ковдоре, что находится на улице Школьной, а также отремонтировать наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (от ТК-3 до ТК-12) в поселке Ёнский.

Напомним: одну из старейших школ Мурманска откроют после обновления 1 сентября 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru