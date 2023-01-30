В рамках нацпроекта в Мурманской области переселили из аварийного жилья 2273 человека

Всего в новые квартиры переехали 2273 человека, расселено 44 936,6 квадратных метра. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В министерстве строительства Мурманской области сообщили о результатах расселения северян из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в новые квартиры переехали 2273 человека, расселено 44 936,6 квадратных метра. В том числе в 2022 году улучшены жилищные условия 466 человек. Больше всего расселили в 2020 году - 811 северян.

- Это составляет 129 % от показателя, установленного Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», или 46,5 % от установленного показателя региональной адресной программы, – сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним: в 2023 году в Мурманской области начнется строительство сразу нескольких жилых домов. Всего до 2024 года в регионе построят 12 МКД. Один из них построят на улице Бредова в Мурманске.

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