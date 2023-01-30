В Мурманске после чистки картошки едва не произошло убийство

16 мая прошлого года северянин пришел в гости. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор 46-летнему мужчине, который с ножом напал на знакомого. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

16 мая прошлого года северянин пришел в гости.

- После распития спиртных напитков, когда подсудимый и потерпевший чистили картофель, последний оскорбил находящуюся в комнате женщину. Разозлившись на это, мужчина взяла нож и ударил знакомого им в грудь, - сообщили в суде.

Теперь мурманчанин проведет два года в исправительной колонии общего режима.

Напомним: житель Мурманска убил друга и закопал его тело в снег. На приятеля мужчина напал с ножом.

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