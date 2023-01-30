В Мурманской области 55 участников программы «Губернаторский стартап» получили 60 миллионов рублей

В Мурманской области в рамках программы «Губернаторский стартап» в 2022 году поддержали 55 проектов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области в рамках программы «Губернаторский стартап» в 2022 году поддержали 55 проектов. Общая сумма их финансирования составила 60 миллионов рублей.
Размер выплаты увеличили с миллиона до двух миллионов рублей.
Напомним: в Мурманской области растет количество самозанятых северян. Сейчас жителей региона в таком статусе насчитывается порядка 20 тысяч.
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