В Мурманской области 55 участников программы «Губернаторский стартап» получили 60 миллионов рублей

В Мурманской области в рамках программы «Губернаторский стартап» в 2022 году поддержали 55 проектов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в рамках программы «Губернаторский стартап» в 2022 году поддержали 55 проектов. Общая сумма их финансирования составила 60 миллионов рублей.

Размер выплаты увеличили с миллиона до двух миллионов рублей.

Напомним: в Мурманской области растет количество самозанятых северян. Сейчас жителей региона в таком статусе насчитывается порядка 20 тысяч.

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