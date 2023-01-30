Отравившемуся парами фреона на судне в Баренцевом море рыбаку заплатят 800 тысяч рублей

Суд постановил, что пострадавшему моряку выплатят только 800 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский суд Мурманска рассмотрел иск рыбака к работодателю. Мужчина требовал с последнего три миллиона рублей за то, что получил тяжкий вред здоровью.

- В мае 2018 года мужчина был на промысле в Баренцевом море. По рабочей необходимости он пришел в провизионные камеры хранения судна, где отравился парами фреона. У мужчины наблюдается систематическая потеря голоса, ухудшение памяти, слуха, негативно сказывается как на физическом, так и психологическом состоянии, - сообщили в Первомайском суде.

Оказалось, что на судне было датчиков утечки фреона. В иске пострадавший указал, что сутки не получал медицинскую помощь по вине капитана. Представитель компании пытался доказать в суде, что заявлена слишком большая сумма для компенсации морального вреда.

Суд постановил, что пострадавшему моряку выплатят только 800 тысяч рублей.

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