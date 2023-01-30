Жителю Мурманска пришлось снести незаконную перегородку ради поездки за границу

Управу на него нашли судебные приставы, когда мужчина засобирался в заграничную поездку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманска создал в доме, где живет, незаконную перегородку, проигнорировав мнение соседей. Те подали на мужчину в суд и выиграли тяжбу, однако северян не торопился демонтировать заграждение.

Управу на него нашли судебные приставы, когда мужчина засобирался в заграничную поездку.

- Получив запрет на выезд за границу, мурманчанин поспешил демонтировать незаконную перегородку. Но ему пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Напомним: судебные приставы убедили должника из Оленегорска погасить задолженность, используя соцсети. Мужчина не платил налоги и накопил 150 тысяч рублей, но даже зная об этом, не спешил рассчитываться с государством.

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