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НовостиОбщество30 января 2023 8:36

До окончания голосования по инициативам «На Севере – твой проект» остался один день

В выборе проектов приняли участие 35 тысяч человек
Ника СВЕТЛОВА
Всего в рамках «На Севере – твой проект» поступило 113 предложений.

Всего в рамках «На Севере – твой проект» поступило 113 предложений.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На порте «Наш Север» завершается голосование по инициативам «На Севере – твой проект».

- В нем приняли участие уже 35 тысяч человек, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Всего в рамках «На Севере – твой проект» поступило 113 предложений, авторы лучших получат финансирование на воплощение своих идей. Из регионального бюджета на эти цели направлено 100 миллионов рублей.

Напомним: с 1 февраля в Мурманской области снова запускают проект «Работа рядом». В 2022 году благодаря ему смогли заработать 7,5 тысячи человек.

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