Купил на блошином рынке в Москве. Глава Полярных Зорь показал интересный экспонат в своей коллекции

Глава Полярных Зорь Максим Пухов купил на блошином рынке в Москве фляжку-подарок Юрия Евдокимова. Фото: t.me/Pukhov_M

Глава Полярных Зорь Максим Пухов рассказал, что в его коллекции знаковых вещей есть особенный экспонат - фляга с гравировкой «С благодарностью от губернатора Мурманской области» времен губернаторства Юрия Евдокимова.

- Самое интересное, что я ее купил на блошином рынке в Москве у метро «Тульская» году так в 2012-м. Говорят, что это был подарок на Новый год мэрам, - написал Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Напомним: 65-летний житель Мурманска в один момент потерял свою коллекцию из более чем 200 монет. Кражу быстро раскрыли полицейские.

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