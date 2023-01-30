Госархив Мурманской области запустил проект об исторических загадках Заполярья

Новый проект под названием «Исторический детектив» запустил государственный архив Мурманской области. Фото: vk.com/murmanarchiv

У государственного архива Мурманской области появился новый проект под названием «Исторический детектив». В нем исследователи рассказывают об исторических загадках, связанных с прошлым Заполярья.

- Первый выпуск посвящен видеорасследованию одного из самых громких преступлений в истории нашего края – убийства главного начальника Мурманского укрепленного района и Мурманского отряда судов контр-адмирала Казимира Кетлинского, - отметили в правительстве.

Посмотреть первый выпуск можно в группе госархива.

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