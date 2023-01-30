В Мурманской области зарегистрировано почти 20 тысяч самозанятых

Всего в СМП трудится почти 98 тысяч северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области растет количество самозанятых северян. Сейчас жителей региона в таком статусе насчитывается порядка 20 тысяч.

- Количество занятых в малом и среднем бизнесе жителей региона выросло на 111,7% или на 10 тысяч человек, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Всего в СМП трудится почти 98 тысяч северян.

Напомним: с 1 февраля в Мурманской области снова запускают проект «Работа рядом». В 2022 году благодаря ему смогли заработать 7,5 тысячи человек.

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