Житель Мурманска убил друга и закопал его тело в снег

Убийство произошло в одной из квартир на улице Декабристов в Мурманске. Фото: СКР по МО
В Мурманске заключили под стражу 56-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомого.
В январе 2023 года мужчины выпивали в одной из квартир на улице Декабристов. В какой-то момент приятель оскорбил обвиняемого, и тот схватился за нож. Нанесенные раны оказались настолько серьезными, что жертва умерла на месте.
- Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вынес тело из квартиры и закопал в снег во дворе дома, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
После мужчина полностью признался в том, что сделал и показал, как убил друга. В ближайшее время северянин пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
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