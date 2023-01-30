Житель Мурманска убил друга и закопал его тело в снег

Убийство произошло в одной из квартир на улице Декабристов в Мурманске. Фото: СКР по МО

В Мурманске заключили под стражу 56-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомого.

В январе 2023 года мужчины выпивали в одной из квартир на улице Декабристов. В какой-то момент приятель оскорбил обвиняемого, и тот схватился за нож. Нанесенные раны оказались настолько серьезными, что жертва умерла на месте.

- Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вынес тело из квартиры и закопал в снег во дворе дома, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

После мужчина полностью признался в том, что сделал и показал, как убил друга. В ближайшее время северянин пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

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