С 1 февраля в Мурманской области снова запускают проект «Работа рядом»

Северяне смогут трудоустроиться в рамках проекта «Работа рядом». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 февраля в Мурманской области снова будет запущен проект «Работа рядом». Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

- В 2022 году в программе участвовало более 7,5 тысячи человек, в том числе 6,3 тысячи несовершеннолетних, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - Средства на финансирование проекта выделены из резервного фонда правительства Мурманской области.

Действовать «Работа рядом» будет весь год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru