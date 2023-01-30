С 1 февраля в Мурманской области снова запускают проект «Работа рядом»

Северяне смогут трудоустроиться в рамках проекта «Работа рядом».
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
С 1 февраля в Мурманской области снова будет запущен проект «Работа рядом». Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.
- В 2022 году в программе участвовало более 7,5 тысячи человек, в том числе 6,3 тысячи несовершеннолетних, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - Средства на финансирование проекта выделены из резервного фонда правительства Мурманской области.
Действовать «Работа рядом» будет весь год.
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