Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт30 января 2023 6:21

4 марта в Мурманской области откроется 88-й «Праздник Севера»

Церемония пройдет на Центральном стадионе профсоюзов
Ника СВЕТЛОВА
Полярная Олимпиада откроется в Мурманске 4 марта.

Полярная Олимпиада откроется в Мурманске 4 марта.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области идет подготовка к одному из главных спортивных событий года - «Празднику Севера». 4 марта он откроется в Мурманске уже в 88-й раз, также в 63 раз пройдет «Праздник Севера трудящихся». Церемония старта пройдет на Центральном стадионе профсоюзов.

- С каждым годом Полярная Олимпиада привлекает все больше спортсменов. В 2022 году ее посетило более 35 тысяч человек, в том числе 5 тысяч спортсменов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках «Праздника Севера» пройдут традиционный лыжный марафон и «Гонка Героев».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru