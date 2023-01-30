4 марта в Мурманской области откроется 88-й «Праздник Севера»

Полярная Олимпиада откроется в Мурманске 4 марта. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области идет подготовка к одному из главных спортивных событий года - «Празднику Севера». 4 марта он откроется в Мурманске уже в 88-й раз, также в 63 раз пройдет «Праздник Севера трудящихся». Церемония старта пройдет на Центральном стадионе профсоюзов.

- С каждым годом Полярная Олимпиада привлекает все больше спортсменов. В 2022 году ее посетило более 35 тысяч человек, в том числе 5 тысяч спортсменов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках «Праздника Севера» пройдут традиционный лыжный марафон и «Гонка Героев».

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