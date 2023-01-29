В центре Мурманска прошел праздник «Здравствуй, солнце!»

На сцене выступали творческие коллективы. Фото: vk.com/citymurmanskru

29 января в Мурманске на площади Пять Углов отмечали в прямом смысле светлый праздник «Здравствуй, солнце!», встречая долгожданные лучи после долгой полярной ночи.

Гости фотографировались и играли на развлекательных площадках, юные мурманчане смотрели кукольный спектакль, а на сцене выступали творческие коллективы.

- Праздник отметили ярко и громко. Спасибо всем участникам и гостям! Надеемся, что после такой теплой встречи солнце будет заглядывать в наш город как можно чаще, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Днем солнышко действительно не обделило вниманием северян и выглянуло на небосвод.

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