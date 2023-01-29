Из торгового центра «Мурманск Молл» эвакуировали 1300 человек

В ТЦ сработала пожарная сигнализация. Фото: @groupmurmansk

Вечером 29 января в торговом центре «Мурманск Молл» в Мурманске работали экстренные службы. Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в МЧС региона в 18.15.

- На крытом паркинге произошло задымление в автомобиле - ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Из ТРЦ эвакуировали 1300 посетителей, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Напомним: в Ура-Губе горел частный дом на площади 60 квадратных метров.

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