В Мурманскую область нагрянут сильные снегопады и похолодание

В регионе ожидается метель.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В начале новой недели в Мурманскую область придет похолодание. 30 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.
- Местами пройдет снег, днем на юге области сильный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер южный, днем на юге области северо-восточный умеренный, метель, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Температура воздуха ночью составит -6 -11, при прояснениях -15-20 градусов, днем -3 -8. На дорогах гололедица.
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