В Кандалакше драка с поножовщиной закончилась реанимацией

В паблике отметили, что одного северянина ранили в ногу, а другого в живот. Фото: vk.com/kandaone

Вечером 28 января на Ниве-3 в Кандалакше произошла потасовка между несколькими мужчинами. На месте работали оперативные службы.

- Что точно послужило причиной конфликта, пока неизвестно. По предварительной информации, двое кандалакшан «наехали» на мужчину. После чего в истории появился нож и, соответственно, пострадавшие, - пишут в группе «Кандалакша онлайн» (18+).

В паблике отметили, что одного северянина ранили в ногу, а другого в живот. Последнего доставили в реанимацию Кандалакшской ЦРБ.

«КП-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Мурманской области.

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