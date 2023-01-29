В Кандалакше драка с поножовщиной закончилась реанимацией

В паблике отметили, что одного северянина ранили в ногу, а другого в живот. Фото: vk.com/kandaone
Вечером 28 января на Ниве-3 в Кандалакше произошла потасовка между несколькими мужчинами. На месте работали оперативные службы.
- Что точно послужило причиной конфликта, пока неизвестно. По предварительной информации, двое кандалакшан «наехали» на мужчину. После чего в истории появился нож и, соответственно, пострадавшие, - пишут в группе «Кандалакша онлайн» (18+).
В паблике отметили, что одного северянина ранили в ногу, а другого в живот. Последнего доставили в реанимацию Кандалакшской ЦРБ.
«КП-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Мурманской области.
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