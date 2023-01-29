В Ура-Губе горел частный дом на площади 60 квадратных метров

Ликвидацией пожара занимались 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Фото: vk.com/murman01

Ночью 29 января в Ура-Губе задался пожар в частном деревянном доме на улице Южной. На месте происшествия работали спасатели.

- В 03.30 было ликвидировано открытое горение, а в 05.40 пожар потушен полностью. Огонь повредил крышу по всей площади - 48 квадратных метров и частично повреждены перекрытия внутри дома на площади 12 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Ликвидацией пожара занимались 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины случившегося и ущерб устанавливаются.

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