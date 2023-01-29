Известные блогеры приехали в Мурманскую область на съемки фильма-путешествия

Участники попробуют запечатлеть северное сияние и китов. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области идут съемки фильма-путешествия, участие в котором принимают известные блогеры. В состав команды в том числе вошли клипер Настя Рыжик и блогер, ведущая программы «Орел и Решка» Юлия Коваль.

- Проект расскажет об интересных людях и покажет уникальные локации Кольского края. Так, в фильме можно будет увидеть Териберку, Хибины, Олений двор, ледокол «Ленин», арт-парк «Таинственный лес», - сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Также участники попробуют запечатлеть северное сияние и китов, отведают блюда арктической кухни.

Напомним: в Мурманской области будут снимать историческую драму «Челюскин. Первые» Федора Бондарчука.

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