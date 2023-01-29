Житель Кандалакши потерял 45 тысяч рублей при бронировании отеля в Интернете

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: Анастасия Осипова

42-летний кандалакшанин лишился 45 тысяч рублей, бронируя отель для отдыха в Интернете.

Мужчина рассказал полицейским, что на одном из онлайн-сервисов нашел выгодное предложение и оставил личные данные. Позже ему позвонил менеджер, который пообещал забронировать места в отеле со скидкой. Тот убедил северянина перевести 45 тысяч рублей на указанные им реквизиты, после чего обещал предоставить документы на бронирование.

Однако никаких документов житель Кандалакши так и не получил. А через несколько дней сайт, где он бронировал отель, оказался заблокирован.

- Полицейские выяснили, что путевка была оформлена на поддельном сайте, являющимся аналогом одного из сервисов по бронированию отелей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

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